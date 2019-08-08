Станом на липень поточного року в Україні 603 тисячі пенсіонерів оформили собі електронні посвідчення.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних посвідчень (інфографіка).
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Додано: Нед 25 сер, 2019 06:14
Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних...
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Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних посвідчень (інфографіка).
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