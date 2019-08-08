RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсійний фонд назвав переваги
електронних пенсійних...

Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 06:14

Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на липень поточного року в Україні 603 тисячі пенсіонерів оформили собі електронні посвідчення.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав переваги електронних пенсійних посвідчень (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90507
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yurii_kruhlov і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Рахункової палати назвав причини невиконання...
R2 » Вів 20 сер, 2019 16:03
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 16:03
blueiceua
Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія"
R2 » П'ят 09 сер, 2019 12:55
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 12:55
idealstorm
Варланов назвав, яку ставку передбачає концепція...
R2 » Сер 07 сер, 2019 13:32
9 428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 13:08
azon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.