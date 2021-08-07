У новому тесті ми надаємо можливість кожному читачеві спробувати себе в ролі власника магазину з канцтоварами.
Дивися повний текст Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест).
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19
Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест)
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Дивися повний текст Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест).
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19
Оборотні кошти завжди дасть постачальник,найгірший варіант звернутись в пріват 24,навіть оптові ринки дають відстрочку 1-2 міс.,головне бути чесним
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:25
Шановні читачі! На жаль, зараз маємо технічні проблеми з відображенням тестів на сторінках порталу. Однак, вже працюємо над розв'язанням цієї проблеми. Треба трошки почекати. Дякуємо за розуміння!
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