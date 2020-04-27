Що таке IQOS і чому про нього так багато пишуть?
Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:22
IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:22
От курения iqosа воспалились все лимфоузлы на теле, курил сигареты и электронку было все нормально, покурил месяц iqos, и на тебе. -((((
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:38
Отсутствие доказательств вреда, и отсутствие вреда - это 2 большие разницы.
Табачные компании десятки лет утверждали,Ю что курени табака безвретно и даже полезно.
Был даже институт курения в США, который изучал все полезные свойства.
И только десятки лет борьбы и давления общественности смогли развеять все мифы о безвредности курения.
Вот и сейчас опять подсовывают "новое инновационное решение" и ссылаются на отсутвие доказательств вреда.
Опять подсовывают г... только в новой, более инновационной и диджитализированной упаковке.
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:59
Только повышение содержания глицерина чего стоит - при нагреве появляются ядовитые пары.
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