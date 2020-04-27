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IQOS дозволили у США.
Простими словами про те, що...

IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:22

IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...

Пропонуємо до обговорення:
Що таке IQOS і чому про нього так багато пишуть?

Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:22

От курения iqosа воспалились все лимфоузлы на теле, курил сигареты и электронку было все нормально, покурил месяц iqos, и на тебе. -((((
nikolayviktor
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:38

Отсутствие доказательств вреда, и отсутствие вреда - это 2 большие разницы.
Табачные компании десятки лет утверждали,Ю что курени табака безвретно и даже полезно.
Был даже институт курения в США, который изучал все полезные свойства.
И только десятки лет борьбы и давления общественности смогли развеять все мифы о безвредности курения.
Вот и сейчас опять подсовывают "новое инновационное решение" и ссылаются на отсутвие доказательств вреда.
Опять подсовывают г... только в новой, более инновационной и диджитализированной упаковке.
vlinev2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:59

Только повышение содержания глицерина чего стоит - при нагреве появляются ядовитые пары.
https://vapefan.ru/opasno-parenie-glitserina/
bpv1991
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