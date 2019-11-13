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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Вів 03 вер, 2019 16:29 Финкомпания CardService



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про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать? Пришла такая реклама от minfin:про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать? ringM57 Повідомлень: 15 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2019 12:27 ringM57



Добрый день, сотрудничаю с ними чуть менее года, свои обязательства выполняют. У них в документах есть финансовые отчеты, а также заключение рейтингово агенства expert-rating Можете задавать интересующие вас вопросы напрямую компании, отвечают честно. playerjek

Повідомлень: 5 З нами з: 03.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 жов, 2019 10:29 Как-то сложно оказалось все: акции нужно покупать через брокеров Унiвер или Фридом Финанс. ringM57 Повідомлень: 15 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 11:27 ringM57 покупать нужно не акции, а облигации. Работа через брокеров - это нормальная практика во всем мире, там не всё так сложно, как кажется, договор с Универом можно подписать даже не приходя в Киевский офис, я пересылал через Новую Почту. playerjek

Повідомлень: 5 З нами з: 03.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 12:05 playerjek



дозвольте пару запитань, бо теж приглядаюсь в бік ціїє фірми



1) чи вам виплачували вже доходи по цій фірмі

2) через якого брокера працюєте

3) які комісії йдуть на роботу по цьому напрямку



буду вдячний за відповіді

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Повідомлень: 6484 З нами з: 01.06.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 379 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 10:44 greenozon добрый день

1) да

2) Униивер https://univer.ua

3) Универ за открытие счета в ценных бумагах ничего не берет с частного инвестора, а расходы по сделке CardService компенсирует – это до 0,2% от суммы сделки. (1 сделка 0,05% от суммы, но не менее 200 грн)

Так что для инвестора покупка облигаций не влечет дополнительных расходов.

Но на доходы (купон и торговый доход) будет налог 18+1,5% - как по депозитам. добрый день1) да2) Униивер3) Универ за открытие счета в ценных бумагах ничего не берет с частного инвестора, а расходы по сделке CardService компенсирует – это до 0,2% от суммы сделки. (1 сделка 0,05% от суммы, но не менее 200 грн)Так что для инвестора покупка облигаций не влечет дополнительных расходов.Но на доходы (купон и торговый доход) будет налог 18+1,5% - как по депозитам. playerjek

Повідомлень: 5 З нами з: 03.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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