Banderlog написав:не те що б хотів но не возбраняю а нащот романа то ви надто довго про маньяків читали, насправді їх не так густо, в основному нормальні люди вчителями працюють) то психологи з трохи розшатаною психікою
я про маньяков ничего не писал и в мыслях не думал. До романов тоже в 99% случаев не доходит. Скорее ребенок страдает от того, что значимый взрослый недоступен для неформального общения. А взрослые опасаются такой дружбы из-за "добрых" коллег, которые от скуки придумают и увидят всё что захотят.
С годами толерантность общества падает, а ценность ребенка растёт. В результате то что 30 лет назад было нормой, сейчас уже кринж. Учитель/тренер (мужского пола) к которому "липнут" дети в пед.коллективе считается чуть ли не педофилом. Поэтому мужчин школьных педагогов практически нет, кроме учителя труда, физкультуры и военной подготовки.
Еще 50 лет назад школьные учителя наполовину были мужчинами, а в начале 20в - 100%. В ВУЗах до сих пор 50+% преподавателей мужчины, так что причина почему их нет в школах реальная.
Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей. P.s. В следующем посте ИИ говорит то же самое. Зачем анализировать кэпочевидные вещи?
ЛАД написав:Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей
тренд общемировой. По всему миру зарплаты учителей настолько низкие, что мужчины не хотят ими работать? И рынок со старта предлагает выпускнику вуза миллионы только по мужскому половому признаку?
Анализирую не с целью "узнать истину". Интересно что на эту тему "думает ИИ", которому так же свойственно ошибаться как обычно у человеку, потому что в своих выводах он опирается на существующие стереотипы. Иначе надо требовать от него исследования. Тогда точность ответов сильно возрастает.
В Україні зарплата **школьных учителей** у **2025 році** залежить від кваліфікаційної категорії, стажу, навантаження, регіону та додаткових надбавок. Базовий оклад розраховується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), з урахуванням підвищення на 10% для педагогів загальної середньої освіти.
### Основні складові зарплати - **Посадовий оклад** — залежить від тарифного розряду (зазвичай 10–14 для вчителів). - **Надбавки та доплати** — за вислугу років (до 30%), престижність (5–30%), перевірку зошитів (10–20%), класне керівництво (20–25%), тощо. - **Спеціальна державна доплата** (за несприятливі умови праці під час воєнного стану): - З 1 січня по 31 серпня 2025: 1300 грн (брутто, ≈1000 грн "на руки" після податків). - З 1 вересня 2025: 2600 грн (брутто, ≈2000 грн "на руки"). - Якщо оклад нижчий за мінімальну зарплату (8000 грн у 2025), додається доплата до цього рівня.
### Орієнтовні оклади та зарплати (за даними МОН та джерел на 2025 рік) - Молодий учитель (без категорії або спеціаліст): базовий оклад ≈5600–7000 грн, повна зарплата з надбавками та доплатою — від 10 000–13 000 грн. - Учитель I категорії: оклад ≈6567 грн, повна зарплата ≈13 000–16 000 грн (з урахуванням доплати 1300/2600 грн). - Учитель вищої категорії ("вчитель-методист"): оклад ≈7000–9665 грн, повна зарплата ≈15 000–20 000 грн і більше. - **Середня зарплата по країні** (за даними Держстату та МОН на 2025 рік): 13 000–15 000 грн на місяць (з усіма надбавками). У приватних школах або великих містах (Київ, Львів) може бути вищою — до 20 000–35 000 грн.
Значне підвищення окладів планується лише з 2026 року (на 30% з січня та +20% з вересня). У 2025 році основне зростання — за рахунок державної доплати.
Дані базуються на офіційних джерелах МОН України та постанов Кабміну. Реальна сума залежить від конкретної школи та місцевого бюджету — для точного розрахунку зверніться до бухгалтерії закладу освіти.
Для крупных городов конечно мало, но для райцентров где выбор профессий, базар/официант/таксист/охранник/полиция условия вполне вкусные. Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина.
Wirująświatła 1. Друг в Ірландії вже рік працює вчителем. Там зарплата вчителя (4700Є до податків / 3600Є на руки після податків, в друга як новачка, зараз 3000Є на руки) вища, ніж в середньому по країні і в 1.5 рази більше, ніж в нього була на рибному заводі (2000Є на руки після податків). Значна кількість вчителів працює на неповну ставку, бо з повною перетинають межу підвищеного оподаткування. Їм краще отримувати 3200 за 4 дні, ніж 3600 за 5 днів..
Зараз отримують від 20 тис., звісно всі оберуть бути вчителем за 10 тис. А ще ж є НУШ, який вимагає від вчителя величезних витрат часу. І взагалі, до певного рівня (в Україні ~40-50 тис. грн.) зарплата є головним чинником. Вже між 50 та 60 тис. можна крутити носом і обирати, що тобі до душі, а не між 10 і 20