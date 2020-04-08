про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 17:29
Финкомпания CardService
Пришла такая реклама от minfin:
про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать?
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:27
ringM57
Добрый день, сотрудничаю с ними чуть менее года, свои обязательства выполняют. У них в документах есть финансовые отчеты, а также заключение рейтингово агенства expert-rating Можете задавать интересующие вас вопросы напрямую компании, отвечают честно.
Додано: Сер 30 жов, 2019 11:29
Как-то сложно оказалось все: акции нужно покупать через брокеров Унiвер или Фридом Финанс.
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:27
ringM57 покупать нужно не акции, а облигации. Работа через брокеров - это нормальная практика во всем мире, там не всё так сложно, как кажется, договор с Универом можно подписать даже не приходя в Киевский офис, я пересылал через Новую Почту.
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:05
playerjek
дозвольте пару запитань, бо теж приглядаюсь в бік ціїє фірми
1) чи вам виплачували вже доходи по цій фірмі
2) через якого брокера працюєте
3) які комісії йдуть на роботу по цьому напрямку
буду вдячний за відповіді
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:44
greenozon добрый день
1) да
2) Униивер
3) Универ за открытие счета в ценных бумагах ничего не берет с частного инвестора, а расходы по сделке CardService компенсирует – это до 0,2% от суммы сделки. (1 сделка 0,05% от суммы, но не менее 200 грн)
Так что для инвестора покупка облигаций не влечет дополнительных расходов.
Но на доходы (купон и торговый доход) будет налог 18+1,5% - как по депозитам.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:59
Re: Финкомпания CardService
Воскресим тему, есть еще кто то, кто сотрудничает или имел опыт?
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:56
VladGG
Я сотрудничаю с ними уже более 3-х лет. Инвестировал 10 000$. Уже 3-ий раз продлеваю договор. Все хорошо. Стабильно и вовремя выплачивают проценты, никаких проблем за 3 года не было. Более того, на 2-ом сроке нужно было досрочно забрать 10к - выплатили без проблем тело. Рекомендую.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:40
VladGG
Тоже сотрудничал, чуть меньше года. Моя самая пассивная инвестиция на текущий момент.
Сотрудничал еще до того как ребята вышли на биржу, сейчас подумываю через брокера зайти снова.
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:05
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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