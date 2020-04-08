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Финкомпания CardService

Финкомпания CardService
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:32

greenozon
Непонятно, что вы хотели сказать своей ссылкой. При переходе по ней - открывается страница с блоками рекламы и все. Ни текста ни видео ... Вы прорекламировались, надо так понимать.
ringM57
 
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