Всем привет)
Посоветуйте, пожалуйста, хороший сайт, чтоб приобрести билеты по интернету (интересует Европа)
сайтом infobus кто то пользовался? как там проходит оплата билета?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:56
Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Европе
Всем привет)
Посоветуйте, пожалуйста, хороший сайт, чтоб приобрести билеты по интернету (интересует Европа)
сайтом infobus кто то пользовался? как там проходит оплата билета?
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:17
Я так понимаю, что больше интересуют билеты по автобус, раз infobus.
Если Regiojet или Flixbus, то, ИМХО, ничто не мешает покупать на сайтах самих компаний. С другими перевозчиками пока дела не имел, но думаю тоже можно покупать прямо на сайте перевозчика. На infobus покупал только по Украине, но уже давно, в последнее время больше на Busfor.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:38
ingtrans
спасибо огромное за инфу.
уже приобрела на infobus
очень удобно даже)
и быстро
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:27
Re: Посоветуйте сайт для покупки по интернету билетов по Евр
Купляла білети на omio з Варшави в Україну. Там є знижка 10 євро на покупку від 40. євро. Ми з сестрою поїхали з Варшави за 32 євро на двох. І ще мені на аккаунт вернулось 10 євро бонусів.
Тепер маю 20. На наступну поїздку потрачу.
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