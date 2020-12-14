Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30
Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір? Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів"?
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:44
Думаешь, мои юристы или я не знаем как вести дела в Польше?
Ты хоть понимаешь разницу между арендой жилья и венчурными проектами уровня Tesla/SpaceX?
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 11 гру, 2025 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:32
З початку війни Трібека не отримує орендну плату по своїх крушах. Люди просто живуть. Бо зараз всім складно і Трібека, як дуже емпатична та тонко все відчуваюча людина, все розуміє + з його хутора, де він себе добровільно ув'язнив ще на початку ковіду, сильно до Києва не наїздишся.
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:18
airmax78
Да нет
Колбаса съедобная и соляра для семилитрового дизельного Лексуса настоящего помещика весьма подорожала.
Как и услуги приходящей квалифицированной прислуги(не местных полуграмотных крестьян до сих пор смотрящих на дисках сериал про Голобородьку и Сватов)
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
ПыСы. Эйр, вы в матери городов дунайских можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:36
В Маяке сняли 50м2 за штукарь , при том что отопления, горячей воды и генератора на лифт пока нет.
При вложении 110 итого хата+ремонт.
Нах бы тот Киев впался, с таким же вложением и отдачей 500, если бы не одно но.
Хата знакомого инвестора,если что. Я так,мимо проходил.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|