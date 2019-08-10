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Стала відома вартість ремонту і облаштування Антикорсуду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Ремонт та облаштування Вищого антикорупційного суду обійшлося в 12 мільйонів гривень.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:15
надо было разогнать к ипеням какой-нибудь суд и обустроится в нем
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