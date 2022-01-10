|
Форумчани року 2025
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:42
За 29.09.2025 - 05.10.2025
Amethyst - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
WallNutPen
rjkz
dimo_0n
akurt
Кащей
Hennady
Господар Вельзевула
Ой+
Hotab
Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
Hennady Повідомлення
Кащей Повідомлення
BIGor Повідомлення
serg1974 Повідомлення
Water Повідомлення
dimo_0n Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Shaman Повідомлення
Damien Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Hotab
Amethyst
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:55
За 06.10.2025 - 12.10.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Hotab
rjkz
Сибарит
UA
Navegantes
fox767676
Faceless
Бетон
orest
moveton
Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
UA Повідомлення
Ferlakur Повідомлення
Hotab Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
ramzes4 Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Додано: Пон 20 жов, 2025 11:46
За 13.10.2025 - 19.10.2025
rjkz - найбільша кількість +1
Scorpion1 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Faceless
Banderlog
Сибарит
BIGor
smdtranz
Hotab
Хомякоид
Gastarbaiter
Sense Bank
Топ-10 по другому пункту:
Scorpion1 Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Hotab Повідомлення
BIGor Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Искатель Повідомлення
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:34
За 20.10.2025 - 26.10.2025
Бетон - найбільша кількість +1
Бетон - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Amethyst - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Бетон
rjkz
kingkongovets
budivelnik
Navegantes
flyman
The_Rebel
Hotab
DjPavel
trololo
Топ-10 по другому пункту:
Бетон Повідомлення
DjPavel Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
Richi Повідомлення
jabba Повідомлення
budivelnik Повідомлення
budivelnik Повідомлення
BIGor Повідомлення
rjkz Повідомлення
Natt Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Amethyst
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:07
За 27.10.2025 - 02.11.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
jabba - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Shaman
rjkz
moveton
Water
Hotab
slonomag
kingkongovets
akurt
BIGor
Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
jabba Повідомлення
ЛАД Повідомлення
Water Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
slonomag Повідомлення
slonomag Повідомлення
moveton Повідомлення
Топ по третьому пункту:
jabba
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:48
За 03.11.2025 - 09.11.2025
kingkongovets - найбільша кількість +1
UA - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
kingkongovets
jabba
UA
Бетон
Sense Bank
Amethyst
M-Audio
Господар Вельзевула
moveton
Сибарит
Топ-10 по другому пункту:
UA Повідомлення
UA Повідомлення
Navegantes Повідомлення
won Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Топ по третьому пункту:
akurt
Додано: Пон 17 лис, 2025 13:03
За 10.11.2025 - 16.11.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
M-Audio
Hotab
kingkongovets
Ой+
lel
nickvp
smdtranz
1finanсier
Faceless
Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Hotab Повідомлення
nickvp Повідомлення
Сибарит Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
1finanсier Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:17
За 17.11.2025 - 23.11.2025
Banderlog - найбільша кількість +1
Бетон - повідомлення з найбільшою кількістю +1
M-Audio - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Banderlog
Сибарит
Бетон
TUR
Faceless
ЛАД
Gastarbaiter
Ірина_
rjkz
WallNutPen
Топ-10 по другому пункту:
Бетон Повідомлення
TUR Повідомлення
ЛАД Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
Water Повідомлення
Banderlog Повідомлення
Banderlog Повідомлення
TUR Повідомлення
foxluck Повідомлення
Топ по третьому пункту:
M-Audio
Amethyst
Додано: Пон 01 гру, 2025 12:49
За 24.11.2025 - 30.11.2025
Navegantes - найбільша кількість +1
BIGor - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Navegantes
посетитель
Ой+
Bolt
rjkz
Прохожий
klug
Shaman
kingkongovets
A_x_7
Топ-10 по другому пункту:
BIGor Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Прохожий Повідомлення
klug Повідомлення
посетитель Повідомлення
wolt450 Повідомлення
AZTECA Повідомлення
PUMB Повідомлення
rjkz Повідомлення
