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Не дають працювати,
постійно сталять вихідні дні

Не дають працювати, постійно сталять вихідні дні
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Законодавство, регулювання трудових відносин від найму до звільнення, судова практика, шаблони документів
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:32

Не дають працювати, постійно сталять вихідні дні

Доброго дня.

Підкажіть будь-ласка, така ситуація, я офіційно працевлаштований, але магазин на якому я працюю, частково скорочують.
Мені пропонують перевестись на інший але мене це не влаштовує, оскільки він знаходиться на іншому кінці міста.
Так от самостійно ні звільнятись ні переводитись я не хочу. Кажу пишіть наказ на переведення, я від нього відмовлюсь з причини змінення істотних умов праці і тоді звільнюєте за цим пунктом.
Роботодавець цього робити не хоче, натомість ставить мені вихідні дні один за одним, таким чином не допускаючи до роботи.
Звичайно за вихідні мені і нічого не заплатять.
Я офіційно на 5-ти денній робочій неділі.

Таке питання, чи має право керівник вчиняти такі дії, чи є в мене якісь важелі впливу?
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