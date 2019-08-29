Євростат оприлюднив індекси цін на алкогольні напої в Європейському союзі за 2018 рік.
Дивися повний текст Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:34
Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи (інфографіка).
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:10
Я бы предложил реальное сравнение:
покупательная возможность работающего / стоимость продукта.
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:47
Kudrjavuy
Ти маєш на увазі офіційна купівельна спроможність і місцевий алкоголь середньої ланки? Чи яким чином бажаєш порівнювати вартості?
Бо тут, скоріш за все - порівнювали акцизи. Але мені про це тільки гадати.
Хоча я знаю точно, що в Германії пиво з однаковими етикетками коштує дешевше ніж у нас.
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