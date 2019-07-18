RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацкомісія знизила
тариф Укренерго

Нацкомісія знизила тариф Укренерго
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:29

Нацкомісія знизила тариф Укренерго

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила на 10% тариф "Укренерго" на послуги з диспетчерського управління - до 8,04 грн / МВт-год. Новий тариф буде діяти з 1 жовтня 2019 року.

Дивися повний текст Нацкомісія знизила тариф Укренерго.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90805
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:29

Никопольский ферросплав готов,Беня тут не при чем) Хохлам поднимут до двух гривень. Слава Украине!
stadtisch
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, wotsergeyd і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 18 лип, 2019 16:36
36 3914
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 15:50
Ой+
"Укренерго" програло другий суд щодо тарифів заводів...
R2 » П'ят 23 сер, 2019 10:22
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 10:22
blueiceua
«Укренерго» назвала причини подорожчання електроенергії...
R2 » Сер 14 сер, 2019 09:11
6 287
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 04:14
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.