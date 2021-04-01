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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:27

Re: Акції від банку Кліринговий Дім

Оплачуйте рахунки за електроенергію в мобільному застосунку Yasno Mobile карткою Банку та беріть участь у розіграші комплектів зарядних станцій та сонячних панелей.
Пропозиція діє з 10 вересня по 20 листопада 2024 року для держателів усіх карток Visa Банку «Кліринговий Дім»
https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... ion_250924
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:08

Re:Акції від банку Кліринговий Дім

Стартувала акція «Подарунки за витрати» від Банку «Кліринговий Дім» та Visa

Головна умова Акції «Подарунки за Витрати» — мати картку Visa Classic, Visa Gold, Вільна* та Вільна мультивалютна* від АБ «Кліринговий Дім» та розраховуватися нею за товари та послуги на суму від 5000 грн в місяць в межах нашої країни.
Щомісяця учасники, що виконають умови — отримують сертифікат номіналом 500 грн від Rozetka, F.ua або giftmall. А в кінці кожного акційного місяця 2 учасники, в яких буде найбільша кількість транзакцій — отримають сертифікати номіналом 5 000 грн від Rozetka.
Пропозиція діє з 1 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року
https://news.finance.ua/ua/startuvala-a ... im-ta-visa
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:39

Підтримуй українське з Банком «Кліринговий Дім» та Visa

Завітайте на avrora.ua та купуйте товари українських виробників, скориставшись карткою Visa від Банку «Кліринговий Дім».
Оформлюйте замовлення від 200 грн одним чеком (обов'язково додайте хоча б один товар із програми ««Національний кешбек»), оплачуйте покупку збереженою карткою — і отримайте безкоштовну доставку на своє замовлення.

Пропозиція діє з 1 до 24 листопада 2024 року включно.
https://clhs.com.ua/ua/news/pidtrimujte ... im-ta-visa
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:35

Банк «Кліринговий Дім» запускає акцію «Чек-ін»

Клієнти Банку «Кліринговий Дім» можуть скористатися акцією «Чек-ін» та отримати 50 грн бонусу.
Що потрібно для отримання бонусу?
Відкрити картку Вільна мультивалютна з кредитним лімітом або замовити кредитний ліміт до вже оформленої картки у мобільному застосунку MyBank365.
Здійснити покупку товарів чи оплату послуг на загальну суму не менше 100 грн, використовуючи карту з лімітом.
Все! Бонус ваш!

Пропозиція діє з 11 листопада 2024 року по 31 січня 2025 року
https://news.finance.ua/ua/bank-klirynh ... yu-chek-in
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:43

«Добропаливо» — підтримуємо волонтерів з Visa та WOG

Купуючи «Добропаливо» з картками Банку «Кліринговий Дім», ви допомагаєте волонтерам, які щодня доставляють необхідне на деокуповані та прифронтові території.
Як приєднатися:
1)Заїжджайте на АЗК WOG.
2)Попросіть оператора «підвісити» обрану кількість літрів для «Добропалива».
3)Оплатіть покупку карткою Visa Банку «Кліринговий Дім» — ваші літри для волонтерів подвояться!
Ваша допомога стане ресурсом для волонтерів проєкту «Птахи» від фонду «Відчуй», фонду «Життєлюб», гуманітарної місії Сергія Притули та «Першого добровольчого мобільного шпиталю». Ці люди роблять неймовірне: евакуюють, допомагають і підтримують там, де це необхідно найбільше.

Пропозиція діє з 1 листопада до 15 грудня 2024 року для держателів карток Visa від Банку «Кліринговий Дім».
https://news.finance.ua/ua/pryyednuyemo ... isa-ta-wog
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