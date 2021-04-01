Акції від банку Кліринговий Дім

Купуючи «Добропаливо» з картками Банку «Кліринговий Дім», ви допомагаєте волонтерам, які щодня доставляють необхідне на деокуповані та прифронтові території.
Як приєднатися:
1)Заїжджайте на АЗК WOG.
2)Попросіть оператора «підвісити» обрану кількість літрів для «Добропалива».
3)Оплатіть покупку карткою Visa Банку «Кліринговий Дім» — ваші літри для волонтерів подвояться!
Ваша допомога стане ресурсом для волонтерів проєкту «Птахи» від фонду «Відчуй», фонду «Життєлюб», гуманітарної місії Сергія Притули та «Першого добровольчого мобільного шпиталю». Ці люди роблять неймовірне: евакуюють, допомагають і підтримують там, де це необхідно найбільше.
Пропозиція діє з 1 листопада до 15 грудня 2024 року для держателів карток Visa від Банку «Кліринговий Дім».https://news.finance.ua/ua/pryyednuyemo ... isa-ta-wog