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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:59

  laska1601 написав:Жахливо! Не зручно. Хочу стару версію, яка була набагато зрозумілішою!


так нажав на имя появляется кнопочка: "перейти в старую версию" (примерно в середине списка), которую я сразу и нажимаю!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:30

Абсолютно согласен предыдущими комментариями. Вообще задумываешься что у этих маркетологов привата и разработчиков банковского софта в голове? Для чего было так радикально менять интерфейс приложения которым пользуется почти всё население Украины для выполнения финансовых операций? И без этого жизнь сложная в этой стране, так ещё нужно разбираться в новых модификациях приложения чтобы платить за газ и за свет. Кому это нужно? Бабушке пенсионерке, либо человеку живущему от зарплаты до зарплаты? Вместо того чтобы усложнять людям жизнь, лучше бы подумали как её упростить.
yurieyakubovsky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:40

Топ-5 небанківських сервісів, які стали популярними завдяки Приват24
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 07:33

Ноаую версию писали дебилы.
v_stchour
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:42

Ужасно не удобно.Верните старую версию.
blvita19616
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