Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

Додано: Чет 06 січ, 2022 14:30
Абсолютно согласен предыдущими комментариями. Вообще задумываешься что у этих маркетологов привата и разработчиков банковского софта в голове? Для чего было так радикально менять интерфейс приложения которым пользуется почти всё население Украины для выполнения финансовых операций? И без этого жизнь сложная в этой стране, так ещё нужно разбираться в новых модификациях приложения чтобы платить за газ и за свет. Кому это нужно? Бабушке пенсионерке, либо человеку живущему от зарплаты до зарплаты? Вместо того чтобы усложнять людям жизнь, лучше бы подумали как её упростить.