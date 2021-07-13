Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників

З якою кредиткою краще їхати за кордон?
Подорожувати з готівкою – незручно і небезпечно. Адже її можуть вкрасти або її можна втратити. Кредитна картка, яку завжди можна заблокувати, в цьому плані набагато надійніша. Плюс вона дає масу інших можливостей: дозволяє безкоштовно користуватися грошима банку, заробляти на власних витратах, отримувати фінансову допомогу від друзів і близьких і багато іншого. Але яку саме кредитку взяти з собою в поїздку? Щоб відповісти на це питання, ми склали рейтинг кредитних карток для подорожей.
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