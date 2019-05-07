Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

Огляд Finance.ua
У цьому матеріалі Finance.ua відібрав топ-5 банків, з яких оплачувати комуналку вигідно.
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:39
Шановні читачі!
А Ви яким банком найчастіше користуєтесь для оплати комуналки?
Чи маєте свій улюблений спосіб, який вважаєте найзручнішим або вигідним?
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:57
Приватбанк (Приват24 (онлайн)) за комуналку комісію не брав ні разу за останні 6 років. Це за газ, постачання газу, світло, вода, та сміття. А у вас 1 або 3 гривні - не було такого )
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:58
Ірина_ Найчастіше ПУМБ - так як маю його картку, моно - поволі, інколи Приват.
До абанку - поки не дотичний, але прочитав що в них також без комісії, тому можливо і на абанк перейду.
Востаннє редагувалось ValNa82 в Пон 12 тра, 2025 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:58
Мені найзручніше Приватом оплачувати. Вже не перший рік. Через сенс, пумб не все відображає.
Додано: Чет 15 тра, 2025 21:20
ПУМБ + Globus Plus закривають всі питання по комуналці
Додано: Суб 18 кві, 2026 19:51
Вітаю. Хто зна чи можна і де і як заплатити за інтернет-Coolnet карткою Нац. КБ? Подякую
