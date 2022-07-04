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Дивися повний текст Як оплатити комунальні послуги в Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:25
Finance.ua: Як оплатити комунальні послуги в Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як оплатити комунальні послуги в Приват24
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:15
Если в приват24 просто указать ФИО или адрес, то программа сама укажет лицевой счёт?
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:20
я уже оппікся на платежі онлайн в водоканал,платіж зірвався через подвійність паролів,й там непонятно хто працює,я платив з особового кабінету,а ці прцівники послуг,ніби з камяного віку,нічого не знають і не бачать рішення яке зірвалося,і готові були вислати гроші без реквізитів,дякую,цяке можливе і у вас
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:57
у меня другая проблема, Горгаз влепил не существующий долг,и выставил сумму к оплате,и вот в новой версии я хочу оплатить по реальным показаниям счётчика,но ввести эту сумму у меня не получается, подскажите пожалуйста,что надо сделать
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:55
Я вообще оплатил в Херсонский ТЭЦ долг в 2500 2 мес назад, а долг так и висит...
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