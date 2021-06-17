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Finance.ua: Кращі кредитні картки для онлайн-платежів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Якими картами вигідно платити в інтернеті
Кожна кредитна картка дозволяє робити покупки онлайн. Але деякі при цьому ще й заробляють додатковий дохід за рахунок кешбеку або інших бонусів. Ми підібрали для вас шість карт, якими вигідно розраховуватися в мережі.
Дивися повний текст Кращі кредитні картки для онлайн-платежів
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D2
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01
А де Правекс з la famiglia? Там же найкращий курс. Маю карти моно альфу та правекс, Правекс по курсу завжди кращий
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karabas
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:55
OTP та CrediAgricole теж непогані по курсам
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Basilio2020
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:17
пользуюсь ощадом.реально супер. за 4 года они ооочень улучшили всё
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maksym_sydorenko
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:36
На алішці 11.11, дещо собі знайшов, чим краще оплатити для кишмишу - фасткард алли(обіцяють горішки 3%), new card укрсибу - 5% але курс кепський чи ще щось? Ексіма нема ;(
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chipmunk
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:02
А Нью Кард?
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Igorenya
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:51
Igorenya написав:
А Нью Кард?
для гривни ок, конверсия 2% сьест
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cohan
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