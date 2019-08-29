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Суд відмовився віддати державі
авіакомпанію Коломойського

Суд відмовився віддати державі авіакомпанію Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:26

Суд відмовився віддати державі авіакомпанію Коломойського

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва не задовольнив позов Фонду державного майна, у якому державна установа хотіла повернути у держвласність контрольний пакет акцій авіакомпанії «Дніпроавіа» за невиконання умов приватизації.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:26

Что за танец труда со стороны ФГИ? У Коломойского абсолютная власть в стране.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
olegan
 
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