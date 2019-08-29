|
|
Суд відмовився віддати державі авіакомпанію Коломойського
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва не задовольнив позов Фонду державного майна, у якому державна установа хотіла повернути у держвласність контрольний пакет акцій авіакомпанії «Дніпроавіа» за невиконання умов приватизації.
Дивися повний текст Суд відмовився віддати державі авіакомпанію Коломойського
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91037
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:26
Что за танец труда со стороны ФГИ? У Коломойского абсолютная власть в стране.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
-
olegan
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 14.10.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор