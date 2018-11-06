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Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:10
****** (ой, ОСОБООДАРЕННОМУ), который эту ересь написал и тому, кто её пропустил, надо опять класс в 5 сходить: там, по моему, математическими операторами пользоваться учат, в сложных выражениях.
Тем более, что вычисление процентов он "сложным процессом" считает. Интересно, аннуитет он действительно по этой формуле считает? И с банковским графиком платежей сходится? Тогда кто-то кого-то в заблуждение вводит.
Дальше можно не читать: сложно очень. И разные калькуляторы (вернее: приложения для смартфона от разных разработчиков) по разному эту формулу считать будут. Можете поэксперементировать.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:12
Люди все-равно не считают проценты когда берут, лишь когда им звонит банк и говорит, что у Вас просрочка, приходят скандалят и говорят, что банк им не правильно наситал проценты
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:11
допоможіть вирахуваити задачу...
комерційний банк надає кредит під бізнес-проект виробничій компаній сумою 3(*)0000 грн під 20% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював 4 місяці ставка зросла до 23% а через 7 місяців від дати видачі збільшилась до 25%. Обчисліть яку суму має повернути компанія банку через рік після наддання її кредиту.
замість (*) потрібно вставити цифру від 1 до 5
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sofavorobets
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:38
sofavorobets написав:bogdana144
допоможіть вирахуваити задачу...
комерційний банк надає кредит під бізнес-проект виробничій компаній сумою 3(*)0000 грн під 20% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював 4 місяці ставка зросла до 23% а через 7 місяців від дати видачі збільшилась до 25%. Обчисліть яку суму має повернути компанія банку через рік після наддання її кредиту.
замість (*) потрібно вставити цифру від 1 до 5
Оскільки нічого не сказано про конкретну дату видачі і довжину року у днях, можна вважати що початок з першого дня місяця а місяць вважаємо 1/12 року. Оскільки нічог оне сказан опро графік платежів, вважаємо, що повертається вся сума рівно черех рік, з відсотками.
Тоді просто 3(*)0000*(1 + (0.2*4/12)+(0.23*3/12)+(0.25*5/12))
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Faceless
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:57
Самый оптимальный вариант - это платить не менее 10% от суммы задолженности
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:00
допоможіть розібратися. Розгляньте ситуацію та визначте найбільш доцільний варіант.
а) Підприємство А взяло кредит у сумі 900 млн.грн. на 4 роки під 27 % річних, кредит та проценти буде погашений відразу після закінчення терміну позики.
б) Підприємство Б взяло кредит на тих же умовах, але погашення кредиту буде відбуватися щорічно у рівних пропорціях.
Обґрунтуйте ваш вибір?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:25
Самому сложно чётко все просчитать
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