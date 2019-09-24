Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Вторая – расчетная дата, под которой банк понимает день подписания карточного договора. Если к ней не погасить весь долг, штрафа не избежать
Кредитная карта «Card Blanche Blue» Идея Банка
что за маразм какого штрафа ???
а если мне нужен кредит на ТРИ месяца
24% годовых банк насчитает на любую операцию, будь то снятие в банкомате или платеж в торговой сети.
понятно ок читаем дальше Первая – последний рабочий день месяца. Если на этот день по карте есть долг, банк насчитает на него 4% комиссии.
то есть ? это еще ? тогда это уже не 24% годовых а хрен знает сколько ( в смысле долго считать)
толку от такого описания НОЛЬ
к такому описанию надо прикладывать калькулятор оналйн к каждому тарифу
давайте считать я взял 20 000 грн 1 числа на 4 месяца
30 допустим последний день рабочий
200 00 + 200 (1%)* 30 дней * 0,0657534246575342 ( проценты в день 24%/365) + 200*4 = 200 00 + 394 + 800
( мой долг в конце месяца) то есть грубо за первый месяц я заплачу 1200 грн
за пользование долгом или 40 грн \ день
Второй месяц я готов погасить 15 числа 5000 грн
212 00 грн + 212 (1%) *15 (дней) * 0,0657534246575342 = 21200+ 209
= 214 10
214 10 - 50 00 = 164 10
164 10 + 164*4= 164 10 + 656
за второй месяц пользования я заплаЧУ 209+656 = 865 грн
а "Ж..а не слипнется" у банка ?
что то мне уже не особо нравиться такая идея
Я это к тому что сайт выиграет в информативности если подобного рода расчеты не надо будет проводить вручную по каждой карте , а можно будет вбить свои цифры ( как в примере 20 000 грн на 4 месяца) и получить точные цифры изходя из своих платежей ...
а теперь сравним с рассрочка от монобанка грубо 2% от сумы в месяц фикисровано
20 000 грн на 4 мес 8 % = 21 600 грн \ 4 месяца = 5400 грн мес платеж ( начиная со второго месяца !!!! )
в случае Идеи первый месяц если так же не платить
а платить со второго
1-
первый платеж 5000 набегает еще 1200 + 865 грн = 2065 грн
второй месяц плачу допустим тоже 5000 грн ...
стоп , а кой смысл считать дальше то ? уже за первых два месяца я переплатил идее на 465 грн больше ...
Да я сравнил абсолютно РАЗНЫЕ продукты там покупка в рассрочку ЗА КРЕДИТНЫЕ
,
а здесь снятие КРЕДИТНЫХ наличными ...
Но вот незадача в монобанке я могу любую оплату за кредитные средства хоть годичной давности перевезти в рассрочку и вернуть деньги на счет сразу же ... и что мешает мне эти же деньги снять в банкомате за 0,5% ?
ну хорошо это при условии что а) у меня нету минуса по карте б) у меня были такие уже погашенные траты с карты в прошлом ...
но они были ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа