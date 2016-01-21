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Почему доллар падает,
а цены растут?

Почему доллар падает, а цены растут?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:04

Почему доллар падает, а цены растут?

Ірина_
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