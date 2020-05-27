С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:56
Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
Сможет ли Украина "прожить" без денег МВФ?
С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?
Более детально:
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:12
Ждать по 28, а вот 30 это уже попозже определяться надо.
А для тех, кто ищет истину, то вероятность попадания любого хваленого
эксперта в правильный курс через 3 месяца близка к нулю и не превышает 1%.
Вот и делайте выводы нужно ли их слушать при принятии решения.
Ваши шансы угадать могут быть выше. Например, у шимпанзе они обычно выше, примерно 33%
Додано: Чет 28 тра, 2020 07:24
Re: Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
до серпня може і по 30 бути
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