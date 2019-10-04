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Fortune назвав десятку
найбільш швидкозростаючих...

Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:10

Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш швидкозростаючою компанією 2019-го року визнаний китайський власник соціальної мережі Momo.

Дивися повний текст Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих компаній світу.
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Из славян - Яндекс на 24-м месте, на 71 месте EPAM с белорусскими корнями и резидент белорусской СЭЗ, хотя штаб-квартира в США.
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