Найбільш швидкозростаючою компанією 2019-го року визнаний китайський власник соціальної мережі Momo.
Дивися повний текст Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих компаній світу.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:10
Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих...
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Дивися повний текст Fortune назвав десятку найбільш швидкозростаючих компаній світу.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:11
Из славян - Яндекс на 24-м месте, на 71 месте EPAM с белорусскими корнями и резидент белорусской СЭЗ, хотя штаб-квартира в США.
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