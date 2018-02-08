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Продам обьект
недвижимости на юге Чехии

Продам обьект недвижимости на юге Чехии
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:39

Продам обьект недвижимости на юге Чехии

Продается действующий бизнес на юге Чехии в центре города Ческе Будеёвице на лучшей локации по улице Пражска, напротив торгового центра IGY. Пиццерия новая, запущена в эксплуатацию в конце 2018 года. Находится в 9ти этажном жилом комплексе в интерактивном месте с большим проходом людей, рядом большая платная парковка. Площадь пиццерии 81м2. Шикарный огромный зал для гостей, бар, кухня, мороженица с окном для продажи на улицу, два туалета для гостей, раздевалка, туалет для персонала, кладовка внутри помещения, кладовка уличная 6м2, винный шкаф и множество других шкафов . Пиццерия рассчитана на 46 гостей, оборудована сигнализацией, видеонаблюдением, интернетом, системой кондиционирования, вентиляцией и прочим, на окнах охранные жалюзи. Внутренняя и внешняя отделка в итальянском стиле. Материалы натуральные ель и дуб! На фасаде с двух сторон световая реклама, отопление и вода городские. В цену входит полностью всё оборудование + 8 паллет упаковки для пиццы и прочий маркетинговый материал. Для связи звоните или пишите на почту absolutplaza@gmail.com, WhatsApp +380957778026ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
DanilaB
 
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