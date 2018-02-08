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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:20
Консультация по недвижимости
Посоветуйте какой-нибудь юридический сервис, который предоставляет консультации по недвижимости!!!
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:40
Юристы вам не помогут
Mindina Pecherrskay
Сколько раз сталкивался в сфере недвижимости с юристами, ничем они вам не помогут. Потому что в интитуте они пары прогуливали и учили всего понемногу. Вам нужно хорошее агентство. Некоторые юристы не знают что с прописанными нельзя покупать, как продать сложный объект они не знают, как продать часть объекта - в общих чертах, как сделать узаконение - не знают, как сделать сделку с госфондами - не знают, они даже не знают как проверить быстро долги на объект. И при этом они пытаются что то сопровождать и набивать себе цену, бестолковые почти все
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