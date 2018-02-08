RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Консультация по недвижимости

Консультация по недвижимости
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:20

Консультация по недвижимости

Посоветуйте какой-нибудь юридический сервис, который предоставляет консультации по недвижимости!!!
Mindina Pecherrskay
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:40

Юристы вам не помогут

Mindina Pecherrskay
Сколько раз сталкивался в сфере недвижимости с юристами, ничем они вам не помогут. Потому что в интитуте они пары прогуливали и учили всего понемногу. Вам нужно хорошее агентство. Некоторые юристы не знают что с прописанными нельзя покупать, как продать сложный объект они не знают, как продать часть объекта - в общих чертах, как сделать узаконение - не знают, как сделать сделку с госфондами - не знают, они даже не знают как проверить быстро долги на объект. И при этом они пытаются что то сопровождать и набивать себе цену, бестолковые почти все
Tiberiy
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах 1 ... 13, 14, 15
Anonymous » Сер 15 лип, 2009 09:22
142 202526
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 19:25
Мизантрóп
Прогноз рынка недвижимости 2020
Модератор » Пон 15 чер, 2020 16:18
0 5800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 16:18
Модератор
Исследования по недвижимости 1 ... 11, 12, 13
Иллюзия » Чет 08 лют, 2018 17:01
129 38640
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:00
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.