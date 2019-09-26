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Выбор карты с кешбеком и другими плюшками для путешествий
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:00
Примерно полгода планируется пребывание в разных странах заграницей. Основные затраты с карточки будут на бронирование жилья, авиабилетов и покупку еды в супермаркетах. Ожидаемый оборот $200-$500 в месяц, т.к. ещё многое будет оплачиваться налом.
Что мне нужно:
- кешбек или мильная программа хотя бы в районе 2% за путешествия или супермаркеты
- отсутствие платы за конвертацию в условные тугрики, баты, и т.п.
Что ещё хотелось бы в порядке приоритета:
- Lounge key, но только при условии бесплатного или дешёвого провода одного гостя (жены)
- страховка, но только если она покрывает полгода путешествий
- снятие наличных без комиссии, но вряд ли пригодится, для этого будет другая карта
Из рассмотренных вариантов:
- Монобанк обычная или iron, если положу 400к на депозит. Кешбек 3% на путешествия и 2% на супермаркеты, если повезёт.
- Идея cart blanche online. 5% на покупки онлайн. Вроде нет платы за конвертацию
- ТАС Большая пятёрка. Кешбек 2% чистыми за супермаркеты, но конвертация 1-3% убивает все преимущества.
- Приват Visa Signature. 5% кешбек на билеты, но очень-очень дорогая (2000 выдача + 6000 в год). Может её можно выпросить бесплатно, имея депозит в банке?
- Альфа Platinum Black, но снова связываться с ними не тянет (кредитки безработным не выдают, с моего домашнего IP нельзя зайти в интернет банк, оба вопроса никак не решаются).
- ваши варианты?
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traveller
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Додано: Сер 16 жов, 2019 00:18
traveller Для Анталии Эксим инфинити
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Кискодер
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:23
Кискодер
7% КБ (грязными?) вроде неплохо, будучи заграницей непонятно как их тратить у партнёров, даже коммуналку не буду платить. У них можно вместо партнёрских сертификатов покупать билеты например? Можно сертификаты перепродавать конечно, но хотелось бы схему попроще.
И почему Анталия кстати? Там партнёрские отели или что?
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traveller
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Додано: Суб 19 жов, 2019 07:33
Недоинфинити от моно. Туристическая от Альфы. Фамильный от правекса. У Мега вроде инфинити за 200 грн в месяц при условии трат в 9к - бесплатно, но для бесплатного посещения лаунжа надо будет сделать оборот в 20к.
Жену проводить - по любому $32 платить. Либо и ей карту оформить (в фамильном от правекса это будет нашару).
ЗЫ у Привате кешбек по билетам - ограниченная по времени акция.
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maxim2014
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D2
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