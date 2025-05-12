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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 гру, 2021 07:47
Мизантрóп Ну або до 30 числа.Я просто не подивився в календар. Але це,ніякої ролі не грає. Мене просто цікавило,срок дії пільгової карточки Ощадбанку закінчується 1 числа квітня,чи останнього дня квітня! Дуже вам ДЯКУЮ)))Буду знати!Успіхів Вам)
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:53
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Подскажите, куда коммуналка с гиоц переехала?
Додано: Чет 03 лют, 2022 08:39
Но Портмоне лучше
Додано: Пон 02 гру, 2024 02:22
Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
Давно тему не апали.
У Пумба есть кешбек, но там нельзя назначение написать, а надо оплатить с определенным назначением.
Какие есть варианты, чтобы с назначением было? или по айбану с кешбеком
Додано: Пон 12 тра, 2025 11:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
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