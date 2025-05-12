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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:47

Мизантрóп Ну або до 30 числа.Я просто не подивився в календар. Але це,ніякої ролі не грає. Мене просто цікавило,срок дії пільгової карточки Ощадбанку закінчується 1 числа квітня,чи останнього дня квітня! Дуже вам ДЯКУЮ)))Буду знати!Успіхів Вам)
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 17:53

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Подскажите, куда коммуналка с гиоц переехала?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:39

  2XL написав:Подскажите, куда коммуналка с гиоц переехала?

https://cks.com.ua/cabinet/objects/
Но Портмоне лучше :)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 02:22

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Давно тему не апали.
У Пумба есть кешбек, но там нельзя назначение написать, а надо оплатить с определенным назначением.
Какие есть варианты, чтобы с назначением было? или по айбану с кешбеком
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
Ірина_
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