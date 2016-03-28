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Чи можливо знайти роботу в
Київі,без знайомств і звязків?

Чи можливо знайти роботу в Київі,без знайомств і звязків?
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:28

Чи можливо знайти роботу в Київі,без знайомств і звязків?

Шановні форумчани ,а особливо жителі Київа, цього чарівного міста в якому пройшли мої студентські роки і служба в армії,На даний момент я живу в Лондоні,планую переїзд в Київ. так як в мене є досвід роботи на будівництві, то на даний момент я в процесі пошуку вакансії, начальника ділянки, або бригадира будівельної бригади.., також розглядаю і інші варіанти,Буду дуже вдячний за будь які поради. Мені 42, освіта вища .
Iaroslav
 
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