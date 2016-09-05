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Інші питання про роботу
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
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Сер 26 лип, 2017 10:59
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Нед 04 чер, 2017 13:46
Juna
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Сер 14 гру, 2016 14:17
ТупУм
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Пон 07 лис, 2016 15:40
ТупУм
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