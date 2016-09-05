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Інші питання про роботу
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
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Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
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П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Теми
Відповіді Перегляди Останнє
"Черный список" работников
1, 2, 3, 4, 5
milav » П'ят 02 лис, 2007 03:01
 45 103502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2017 13:19
aroiraiua
Для тех кто знает что такое Bitcoin
ale2015xei » Вів 06 чер, 2017 16:16
 1 724
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Сер 01 лис, 2017 12:25
porauspexa
Перша в світі робоферма виростила урожай без участі людей
Пчёлка » Сер 18 жов, 2017 15:16
 0 264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 15:16
Пчёлка
Какие навыки нужны, чтобы сохранить работу в 2030 году
Пчёлка » Пон 02 жов, 2017 11:54
 0 371
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Пон 02 жов, 2017 11:54
Пчёлка
В Україні падає рівень безробіття
1, 2
tyson20072007 » Сер 16 сер, 2017 14:11
 16 3423
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Пон 21 сер, 2017 10:44
Негоро
7 вещей, которые никогда не делают хорошие руководители
Пчёлка » Сер 16 сер, 2017 10:24
 0 493
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Сер 16 сер, 2017 10:24
Пчёлка
Колгоспна дич енергетиків
1, 2
Julia678 » Чет 23 бер, 2017 19:20
 10 2065
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Чет 10 сер, 2017 11:44
AnoNim
Серед яких професій найбільша конкуренція (інфографіка)
siriys » Сер 02 сер, 2017 07:47
 3 779
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Сер 02 сер, 2017 11:54
v0f41k
Роботи наступають. Та чи виграють?
pantera » Сер 26 лип, 2017 10:40
 1 719
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Сер 26 лип, 2017 10:59
M-A-X
В Україні відзначається зростання попиту на робітничі профес
asdrud2016 » Суб 08 лип, 2017 10:52
 1 464
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Суб 08 лип, 2017 10:52
asdrud2016
Яка частина українців готова шукати підробіток (дослідження)
Juna » Нед 04 чер, 2017 13:46
 1 566
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Нед 04 чер, 2017 13:46
Juna
Самый щедрый начальник
Pretty_ » П'ят 04 лис, 2016 10:56
 1 1336
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Сер 24 тра, 2017 16:19
gudvineugene
Как провести выходные с пользой для карьеры
ТупУм » Сер 21 гру, 2016 15:44
 2 1550
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Сер 24 тра, 2017 16:19
gudvineugene
Держстат: в Україні жінок серед безробітних більше, ніж чоло
shev4uk » Чет 09 бер, 2017 09:13
 1 759
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Чет 09 бер, 2017 09:13
shev4uk
10 важных карьерных вопросов
Pretty_ » Чет 29 гру, 2016 14:54
 0 5433
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Чет 29 гру, 2016 14:54
Pretty_
Кем хотите через 5 лет? Не знаете? - это проблема
ТупУм » Сер 14 гру, 2016 14:17
 0 1384
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Сер 14 гру, 2016 14:17
ТупУм
Трезвый взгляд на отношения «работодатель-подчиненный»
Модератор » Чет 01 гру, 2016 14:40
 0 1645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2016 14:40
Модератор
Керування кар'єрою: гарантоване підвищення заробітної плати
ofisnik » Чет 15 вер, 2016 16:46
 1 2807
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Сер 09 лис, 2016 23:41
budinviktor4
Определены самые счастливые и несчастные профессии
ТупУм » Пон 07 лис, 2016 15:40
 0 1613
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Пон 07 лис, 2016 15:40
ТупУм
Зарплата домработницы
safonovstanislav » Пон 05 вер, 2016 21:00
 1 1800
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Нед 30 жов, 2016 20:07
Надеждачка
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