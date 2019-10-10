Про це повідомляє прес-служба МВС.
Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:48
Як планують змінити систему штрафів для водіїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49
Очередная коррупционная "идея".Пять лет аваковских реформ ничего хорошего не принесли,но он этого не понял.
Додано: Сер 16 жов, 2019 04:44
100%
МВД вообще не должно решать какие суммы штрафов, это дело скорее к минфину. Пусть Аваков со своими подчиненными займется безопасностью дорог, например дрючит ответственных за содержание дорог дорожников за почти повсеместное отсутствие нормальной дорожной разметки и колодцы на дорогах. У них и сейчас есть все полномочия выписывать этим ворюгам штрафы за ненадлежащее содержание дорог хоть каждый день. Нет, там чиновники мусорам за такое по рогам могут дать, другое дело простых граждан доить.
Весна пришла?
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:27
Какое может быть дорожное движение, когда нет дорог?
Вы не тех щимите?
Ах, да. Те не делятся.
Востаннє редагувалось p_a_l в Сер 16 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:32
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:38
sena_2008atp, да всё он понимает. Только он ведь и не ставил для себя целью чтобы реформы приносили что-то хорошее простым людям.
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