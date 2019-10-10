Для малого та середнього сільгоспвиробника дана ініціатива загрожує зниженням ціни на продукцію.
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47
У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і технічних культур - аграрії проти.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:38
Насколько я вижу - правительство хочет таким образом развитие перерабатывающей ланки и экспорт хотя бы продукции первого передела (муки, крупы и тд).
Что в этом плохого?
Топорно - согласен.
По идее надо дать переходной период, выделить кредитные линии в госбанках под оборудование для этих целей (типа "теплых кредитов"), временно убрать НДС на импорт оборудования для этих целей и установить дату с которой НДС на голые зерновые прекратится.
Хотя может просто прикрывают схемы накруток возмещений НДС.
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