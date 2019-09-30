Про це йдеться в заяві ФПУ.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:19
Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата не менше ніж 7,3 тис. грн - ФПУ.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:35
Так о шО, кто-то за меньшие деньги работал?!
Можно конечно более цивилизовано подойти, города/села, высшее/среднее, должность.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19
Економика стоит, необходимо вернуть все украденое и разваленое, наказать виновных с полной конфискацией, начать економический рост, уменьшить зарплату чиновникам, поднять уровень жизни и не допустить инфляции
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:31
Достаточно вести подоходный налог. Например, 10-15%,20%, 30%, 40%, 50%.
Проблема только в том, что его никто не примет.
Депутаты под олигархами.
Президент пол Коломойским.
Додано: Суб 19 жов, 2019 13:36
Додано: Суб 19 жов, 2019 13:59
bklokchok
Ваші бажання взяті із казки...
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