Додано: Вів 04 лис, 2025 19:38
Цікаво
Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
Додано: Вів 04 лис, 2025 19:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А в стране ситуация с похищениями людей наверно хуже чему в Колумбии была на пике войны с наркокартелями
Вот в Сальвадоре тогда же судя по одноимённому фильму Оливера Стоуна как раз было так, как сейчас у нас
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:11
Хітова історія сьогоднішнього дня на гілці.
Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.
