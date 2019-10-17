З 21 жовтня 2019 року в Україні фізичних осіб зможуть визнавати банкрутами
Дивися повний текст Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:21
Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати
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Дивися повний текст Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати.
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:33
ellinas2
а кто даст то?
а если квартира в залоге - то заберут всё равно
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