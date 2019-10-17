RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фізосіб можуть визнавати
банкрутами: що потрібно знати

Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:21

Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати

Пропонуємо до обговорення:
З 21 жовтня 2019 року в Україні фізичних осіб зможуть визнавати банкрутами

Дивися повний текст Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22

Это как, можно брать и не отдавать ? Квартиру не отберут...
ellinas2
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:33

ellinas2
а кто даст то? :-)

а если квартира в залоге - то заберут всё равно
McFly
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], J, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе
R2 » П'ят 18 жов, 2019 21:12
1 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 21:12
lestat
Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду 1, 2
R2 » Чет 17 жов, 2019 08:20
17 571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 16:58
ТЕА
Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним... 1, 2
R2 » Сер 16 жов, 2019 18:31
10 536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 07:07
kolomiectp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.