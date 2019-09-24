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Finance.ua: Битва vip-кредиток от monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:01
Пропонуємо до обговорення:
iron bank против новой «карты без номера»
monobank вышел на рынок почти два года назад и с тех пор число его клиентов перевалило за миллион. Большой успех проекта и его черной кредитной карты привел к тому, что любой новый продукт monobank приковывает к себе повышенное внимание пользователей и «под микроскопом» рассматривается конкурентами. Привилегированные «карты без номера», которые недавно презентовал его сооснователь Олег Гороховский – не исключение. Это уже вторая после iron bank кредитка monobank для vip-клиентов. Мы решили сравнить две vip-карты от «mono». Вот что из этого вышло.
Дивися повний текст Битва vip-кредиток от monobank
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D2
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:51
По айрон карте тоже возможен обычный кеш бек, а не только мили.
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lesya1711
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:25
lesya1711 написав:
По айрон карте тоже возможен обычный кеш бек, а не только мили.
Вы совершенно правы!
Благодарим за подсказку!
Поправили в тексте.
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ShtormK
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:45
"«Карту без номера» можно выпустить за 500 гривен. Причем не только одну, а при желании и две – VISA и/или MasterCard." - а кредитный лимит можно самому выбрать на одну из карт или он доступный сразу на обеих картах? Виртуальные долларовая и евро карты также доступны?
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max_ukrainets
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:23
max_ukrainets написав:
"«Карту без номера» можно выпустить за 500 гривен. Причем не только одну, а при желании и две – VISA и/или MasterCard." - а кредитный лимит можно самому выбрать на одну из карт или он доступный сразу на обеих картах? Виртуальные долларовая и евро карты также доступны?
Кредитный лимит будет на обеих картах, т.к. это две карты к одному счету.
Виртуальные долларовая и еврокарты открываются точно так же, как и к обычной карте.
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ShtormK
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