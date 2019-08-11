Такі результати опитування про умови банківського кредитування на IV квартал 2019 опублікував Національний банк України.
Дивися повний текст Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм зростання депозитів.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:13
Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм...
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Дивися повний текст Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм зростання депозитів.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:44
прирост-страна в ж...е .судовая система га......о.в банках спокойно воруют деньги вкладчиков.
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