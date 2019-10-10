RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС змінило правила отримання
водійських прав: основні...

МВС змінило правила отримання водійських прав: основні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55

МВС змінило правила отримання водійських прав: основні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

Дивися повний текст МВС змінило правила отримання водійських прав: основні нововведення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55

купити права тепер буде легше
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
R2 » Нед 20 жов, 2019 15:12
7 742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:51
Remington
Які пільги на отримання пенсій мають медичні працівники
R2 » Сер 16 жов, 2019 21:30
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 21:31
sergiy_doc
Пенсійний фонд спростив процедуру отримання довідок...
R2 » Чет 10 жов, 2019 09:05
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:05
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77786)
22.10.2019 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.