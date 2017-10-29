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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:05

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

We are writing to notify you that your account is due to be closed. This is because your address and current location is in (location) and is outside of the EEA.


Оттака фігня, малята
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:07

  vitaliy_berdinskikh написав:We are writing to notify you that your account is due to be closed. This is because your address and current location is in (location) and is outside of the EEA.


Оттака фігня, малята


А самое смешное в конце: "Please provide an additional account from the EEA only where we can send your remaining funds".
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:We are writing to notify you that your account is due to be closed. This is because your address and current location is in (location) and is outside of the EEA.


Оттака фігня, малята


А самое смешное в конце: "Please provide an additional account from the EEA only where we can send your remaining funds".


Axринеть жесть. :(
А какой адрес стоял? Киев?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:53

  vitaliy_berdinskikh написав:We are writing to notify you that your account is due to be closed. This is because your address and current location is in (location) and is outside of the EEA.


Оттака фігня, малята


О чём и писал в начале вашей эпопеи. Ваш обман легко раскрывается и дорого стоит (с учетом последствий в будущем).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23

vitaliy_berdinskikh На чем палево, на адресе или на транзакциях в Украине? Как они это палят?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:12

  Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh На чем палево, на адресе или на транзакциях в Украине? Как они это палят?

ХЗ.

Последняя операция была первой попыткой отправить деньги через Faster Payments, которая как писал завершилась неудачей. До этого была куча оплат картой - никаких претензий не поступало.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 454
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:00

vitaliy_berdinskikh Были оплаты в Украине? Переводы сюда или отсюда? Явно же по чем то высекают.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:51

Maksi2 отсюда были конечно, пополнял с украинских карт.

Но пополнение с украинской карты было вообще самой первой операцией. Если бы именно это было причиной - закрыли бы ещё в ноябре, когда карту получал.

Мои соображения по этому поводу такие. Скорей всего не стоит пользоваться ни SEPA, ни SWIFT, ни Faster Payments, по крайне мере для отправки денег. Для получения наверное можно. Пополнять с украинских карт можно, платить картой можно.

Причина: при банковском переводе более строгая проверка операций чем при оплате картой.

Оплат в Украине не было. Евро картой платил в континентальной Европе, фунтовой на британских сайтах, вживую в Британии заплатить не успел.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25

vitaliy_berdinskikh Если это так, то они явно не в себе. Это все равно что моно пумб или скунс заблокируют нам счета, потому что мы пользуемся ихними бесплатными п2п..
Свифты у них 2%, особо не попользуешся. Печаль короче.
P.s. револют еще хуже, там нас просто ненавидят.
Maksi2
 
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