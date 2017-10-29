Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Суб 11 кві, 2020 21:28

В общем изучение тарифов Transferwise привело к мысли что он пригоден только для перевода денег из Европы сюда. Выводить отсюда на его счета дорого.



Есть ещё одна вроде как новинка под названием Bofin. По сути это тот же Monese, но у него нет условия что клиент должен проживать в ЕС. Но так же у них нет полного прайслиста - цена владения и пользования остается неясной. Также тарифы на пополнение можно сказать конские. При пополнении с украинской карты они хотя всегда списывать гривну, даже если карты в фунтах или евро - курс + комиссия в итоге дают около 3-5%. Можно пополнить через Google Pay, возможно там списание будет в валюте карты. Но! Комиссия за это пополнение 8%(!!!).