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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:53

vitaliy_berdinskikh
Мож дело в рефке? Видят что именно наши по рефке идут - и рубают на корню, чем не причина.
Я вот не ставлю их, кто по ним пойдет? Тут практически некому идти. :) Нас тут трое в этой теме.
По TW, почти все тоже самое, но только все платно, есть комиссии. Главное отличие в том что у Monese курс конвертации МПС, а у TW - свой и он чуть хуже. Monese и Revolut намного круче чем TW, потому что фишки есть и все бесплатно.

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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:08

Maksi2 спасибо!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Maksi2 спасибо!

как там ситуация сейчас с этим сервисом? работает для нас или увы?

может кто-то надоумит как и где можно удалённо карту в евро или долларах европейского банка заиметь?
п.с. payoneer не предлагать :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:02

Короче все не так радужно как сначала показалось.

Карта для Украины по прежнему недоступна. При пополнении с украинских карт, даже если они в фунтах, евро или злотых берет доп.комиссию, в сумме это 3%. Стандартная комиссия в районе 0,6%, это было бы ещё терпимо.

В общем пока толку от счёта TW мало, хорошо хоть бесплатный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 16:52

Ну о комиссии я еще вчера написал.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:28

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

В общем изучение тарифов Transferwise привело к мысли что он пригоден только для перевода денег из Европы сюда. Выводить отсюда на его счета дорого.

Есть ещё одна вроде как новинка под названием Bofin. По сути это тот же Monese, но у него нет условия что клиент должен проживать в ЕС. Но так же у них нет полного прайслиста - цена владения и пользования остается неясной. Также тарифы на пополнение можно сказать конские. При пополнении с украинской карты они хотя всегда списывать гривну, даже если карты в фунтах или евро - курс + комиссия в итоге дают около 3-5%. Можно пополнить через Google Pay, возможно там списание будет в валюте карты. Но! Комиссия за это пополнение 8%(!!!).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 22:47

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Обзавелся счетом в Monzo. Но он только для британцев. Получилось сойти за своего Джона.

А в Bofin как-то все сыро. Пропали комиссии, но теперь не работает пополнение. Правда подозреваю что не работает из-за Paysera на платформе которой и работает этот "банк".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:02

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  vitaliy_berdinskikh написав:Обзавелся счетом в Monzo. Но он только для британцев.

Получил наконец-то карту. Попросили историю адресов, поскольку не нашли меня в их кредитных рейтингах. Отказался кнопкой "У меня нет других адресов". В сравнении с Monese которые обещали не проверять адрес эти хоть и хотят адрес но как раз верят на слово.

Еще одна важная деталь: пополнить карту с другой карты не-Monzo (тоесть через MoneySend) из самого приложения Monzo нельзя, тоесть тот трюк с пополнением который работал в Monese - тут не работает. Но есть прикольная фича которую было бы неплохо портировать в Моно и другие типа-нео-банки: запрос денег у контакта.

Рефералка здесь есть, но она не покрывает затрат на открытие счета и получение карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:12

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Маленькое дополнение по поводу TransferWise.

У них хоть и есть комиссия, но она небольшая и фиксированная. Я не знаю другого такого быстрого и дешевого способа вытягивания денег отсюда для отправки их на европейский счет. Неплохо работает в связке с валютными всекартами ПУМБ и картой Моно (бывает очень приятный курс фунта). Одна важная деталь: тянуть надо через приложиние с использованием Google Pay. Напрямую комиссия зверская что на сайте, что в приложении.

Можно конечно использовать крипту, как я и делал раньше. Но это в любом случае медленнее, имеет курсовой риск и большие накладные расходы. Правда накладные расходы можно компенсировать подбирая курсы входа и выхода.

П.С.
Да, конечно остаются лимиты на операции по картам. Тоесть если обороты в тыщах - это не вариант.

П.П.С.
Комиссия за вытягивание денег с украинской карты это не все. Потом TW возьмет маленькую комиссию за отправку денег на счет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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