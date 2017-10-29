RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:00

  Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh Monzo скриншот не грузится.
Похоже то местная блокировка, если комп в офисе стоит. У меня так: с работы нет доступа, из дома есть.

Там просто пруф в виде фотки письма, с которым пришла карта, на фоне страницы форума. Скриншоты не делал, могу подкинуть два-три видео где рассказывают о приложении. Если в двух словах то это немного похоже на Моно, но нет кнопок внизу, точнее их всего три:
* home где есть доступ к карте и копилкам по типу как горизонтально пролистываются карты в Моно; если понятнуть вниз то покажет список из карты и копилок и общую сумму денег
* платежы где показывает адресную книгу для переводов и запросов на пополнение, запланированных операций и разбивки платежей на несколько человек
* хелп

Вообще конечно это совсем не Monese, открывать смысла нет. Разве что для каких-то целей нужен британский счёт. И риск закрытия висит над картой и пополнить её из Украины не то чтоб сложно, но уж точно не так просто как у Monese.

Bofin, про который я в кратце писал, больше подходит. Но приложение у них ооооочень сырое и работает через пень-колоду: пополнение то функционирует, то нет, отправка денег то происходит, то нет. Поддержка очень вежливая, но реально вопросы не решаются "да сэр, мы передадим эту информацию нашей технической службе". Плюс платная отправка карт на адрес в Европе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 611
З нами з: 06.08.19
Подякував: 138 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лучшая карта для cashback'а 1 ... 44, 45, 46
Редактор форума » Нед 29 жов, 2017 13:42
458 68403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 09:06
omb
Кредитная (CREDIT BIN) карта с кредитным лимитом, какие банк 1, 2, 3
deniska » Сер 27 лис, 2019 00:18
26 3814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 13:04
Stringer
Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления
D2 » Пон 03 лют, 2020 16:29
6 2080
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:26
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.