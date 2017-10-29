Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 22 чер, 2020 14:39
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Я открыл счет в blackcatcard, чтобы получать наоборот на нее деньги из ЕС. Из хорошего: нашим открывают счета, iban европейский (мальтийский), мне страна не принципиальна была, бесплатное обслуживание. Мне легче общаться на русском, чем на английском, саппорт есть на русском, комиссии конскими не назвал бы, "бонусы" в виде кешбека и остатка на счет меня не особенно интересуют, снимать кеш можно в любом банкомате под 2%. Из плохого только отсутствие бесконтактного чипа, который есть, к слову, на рекламных постерах. Привык уже к тому. что везде есть. Валюта счета меня устраивает. Для приема платежей - идеально. Если нужно с нее закидывать куда-то, то тут да - положить кеш негде, топ ап 3.5%.
Додано: Пон 22 чер, 2020 15:43
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Здравствуйте, подскажите как получить карту Monese в Украине?
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:35
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Если есть IBAN в мальтийском банке то значит можно через Transferwise+SEPA загнать за мелкий прайс.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 22 чер, 2020 17:36
Официально - никак.
Если прикинуться типа-европейцем то легко, пришлют прямо домой почтой.
Только вопрос - зачем? Заработать 5 евро на том чтобы сагитировать другого лоха открыть там счёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:35
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
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