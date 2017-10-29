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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 14:39

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Я открыл счет в blackcatcard, чтобы получать наоборот на нее деньги из ЕС. Из хорошего: нашим открывают счета, iban европейский (мальтийский), мне страна не принципиальна была, бесплатное обслуживание. Мне легче общаться на русском, чем на английском, саппорт есть на русском, комиссии конскими не назвал бы, "бонусы" в виде кешбека и остатка на счет меня не особенно интересуют, снимать кеш можно в любом банкомате под 2%. Из плохого только отсутствие бесконтактного чипа, который есть, к слову, на рекламных постерах. Привык уже к тому. что везде есть. Валюта счета меня устраивает. Для приема платежей - идеально. Если нужно с нее закидывать куда-то, то тут да - положить кеш негде, топ ап 3.5%.
Tyffon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 15:43

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Здравствуйте, подскажите как получить карту Monese в Украине?
zx65gold
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:35

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  Tyffon написав:Если нужно с нее закидывать куда-то, то тут да - положить кеш негде, топ ап 3.5%.

Если есть IBAN в мальтийском банке то значит можно через Transferwise+SEPA загнать за мелкий прайс.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 17:36

  zx65gold написав:Здравствуйте, подскажите как получить карту Monese в Украине?

Официально - никак.

Если прикинуться типа-европейцем то легко, пришлют прямо домой почтой.

Только вопрос - зачем? Заработать 5 евро на том чтобы сагитировать другого лоха открыть там счёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:35

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  vitaliy_berdinskikh написав:Если есть IBAN в мальтийском банке то значит можно через Transferwise+SEPA загнать за мелкий прайс.

Спасибо, не подумал что-то.
Tyffon
 
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