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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:45

  Вкладчик1234 написав:То ж совет был "до-майданный" :)

Ай кью таких советчиков оставляет желать лучшего.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:13

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Занимаясь своими делами нашел таки как легально получить карту британского банка. Правда не проверил это на практике (и врядли буду), но банк заверяет что открывает счета нерезидентам. Сам счёт бесплатный, но переводы платные, депозитов и сберегательных счетов нет (ниже станет ясно почему).

Единственное но: это будет не личный счёт, а счёт фирмы. Отсюда вытекают другие расходы: необходимость оплачивать адреса фирмы в размере 100 фунтов в год партнеру банка. Но это опционально: у отдельных специализирующих на этом фирм можно найти адрес и за 39. Ну и конечно обязанность сдавать налоговую отчетность и подтверждать статус фирмы. При отсутствии доходов налоги конечно будут 0, но от оплаты адреса никуда не дется.

Для личных сбережений не годится, но вот для ведения бизнеса очень даже подходит (жаль что я не бизнесмен). Нет никаких заморочек как с эстонским е-резиденством и необходимостью подтвердить связь со страной: но именно в этом банке, в других как раз наоборот, да, проблема та ещё.

Если кому интересно (ну а вдруг) то могу подкинуть реферальную ссылку (не мою) в личку или можете сами погуглить в ютубе small business toolbox limited - там в видео об открытии фирмы увидете ссылку по которой переводы в течение года бесплатны.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 78910
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