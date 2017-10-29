Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Ай кью таких советчиков оставляет желать лучшего.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:45
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Занимаясь своими делами нашел таки как легально получить карту британского банка. Правда не проверил это на практике (и врядли буду), но банк заверяет что открывает счета нерезидентам. Сам счёт бесплатный, но переводы платные, депозитов и сберегательных счетов нет (ниже станет ясно почему).
Единственное но: это будет не личный счёт, а счёт фирмы. Отсюда вытекают другие расходы: необходимость оплачивать адреса фирмы в размере 100 фунтов в год партнеру банка (если бесплатно регистрировать фирму через банк). Но это опционально: у отдельных специализирующих на этом фирм можно найти адрес и за 39, самостоятельная регистрация стоит 12 фунтов. Ну и конечно обязанность сдавать налоговую отчетность и подтверждать статус фирмы. При отсутствии доходов налоги конечно будут 0, но от оплаты адреса никуда не дется.
Для личных сбережений не годится, но вот для ведения бизнеса очень даже подходит (жаль что я не бизнесмен). Нет никаких заморочек как с эстонским е-резиденством и необходимостью подтвердить связь со страной: но это именно в этом банке, в других как раз наоборот, да, проблема та ещё.
Если кому интересно (ну а вдруг) то могу подкинуть реферальную ссылку (не мою) в личку или можете сами погуглить в ютубе small business toolbox limited - там в видео об открытии фирмы увидете ссылку по которой переводы в течение года бесплатны.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:57
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Кто-то что-то слышал про Luxon, Luxon Pay?
Случайно обнаружил их в плеймаркете. Предлагают почти то же что и TransferWise - счета в 10 валютах - но это будут не банковские счета, а просто электронные кошельки. Доступно в 120 странах, Украина в это число входит.
Пополнение и вывод денег бесплатны, пересылка внутри Luxon бесплатна, есть конвертация (курс не понятен, обещают спот-курс с обновлением раз в 10 минут) которую можно использовать как для переброски между своими кошельками, так и при выводе или вводе денег.
При том что в плеймаркете отзывы есть и за 2019 год нигде не нашел ни одного обзора ни англоязычного, ни других.
Есть ограничения, например вывод на карту доступен только на ту же с которой делался ввод денег. Минимальная сумма как пополнения так и вывода - 5 евро.
По поводу банковских переводов, их типов (только SWIFT или поддерживаются локальные ПС) информации на сайте нет - только общая информация что банковские переводы возможны. В зависимости от страны есть разный набор доступных способов ввода вывода: кроме банковских переводов и переводов с/на карты есть яндекс.деньги, вебмани и ещё какие-то неизвестные мне сервисы.
Обещают в будущем делать карты Мастеркарда.
Выглядит всё уж очень заманчиво из-за халявы и отсутствия ограничений. Зарегистрированы в Великобритании 11462356, имеют лицензию на электронные деньги.
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You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:03
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Они пишут что позможна оплата на сайтах мерчантов, но самого списка нет. Гуглингом нашел какой-то покер-сайт который вроде бы поддерживает интеграцию с ними. Можно сделать предположение что Luxon заточен под работу с сайтами всяких казино и прочего чтобы обходить ограничения на азартные игры.
У поддержки удалось выяснить что поддерживается SEPA, про остальные ПС они толком ничего сказать не смогли.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 30 жов, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:06
Предлагаю обсудить вопрос.
PayPal берет комисию для Украину 4.4% в USD.
Можно это уменьшить если использовать карту НЕ Украинского банка? Нужна валюта USD, в крайнем случае EUR, но будет большая конвертация включая комиссии.
UPD:
Использовать чужой или фейковы акк не очень хочется, PayPal заблокируют.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:25
Как отправить SWIFT в Республику Гандурас, если получить товар в Гваделупе?
Есть запрет НБУ в предпринимательской деятельности для физ лица через SWIFT. Но НБУ не сообщает что про Гандурас.
Я открыл Юр. Лицо в Украине, отправил в Гандурас? Что я должен заплатить, кроме, комиссии?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:19
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
За саму покупки - ничего. Это же расход, а не доход.
Отдельно будет оплачиваться растаможка есил в конечном итоге товар прибудет в Украину.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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