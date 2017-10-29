Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

vitaliy_berdinskikh
НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .
Отправляю в США .
Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .
0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.
Ещё куча всего.
Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.