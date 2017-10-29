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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:09

vitaliy_berdinskikh

НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .

Отправляю в США .

Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .

0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.

Ещё куча всего.

Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:56

  proftpd66 написав:vitaliy_berdinskikh

НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .

Отправляю в США .

Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .

0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.

Ещё куча всего.

Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.

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https://westernbid.com/
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:07

Вкладчик1234

Спасибо .

Мне надо купит у магазина в США . Они консервативные. Или палка или свифт. Захочет ли они чтобы левый акк палкой купил товар ? Палка может заблокировать акк на пол года . Палка самый худший способ.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:16

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  proftpd66 написав:Тогда открыть в Польше или в оффшоре?

В Польше налоги не такие уж маленькие, преимущество скорей в том что там всё более-менее прозрачно и налоговая не пытается тебя поиметь на каждом шагу. Плюс сейчас попасть в Польшу для открытия бизнеса будет проблематично.

Где реально быстро, удаленно, зарегистрировать бизнес (ООО) и вести его даже единолично - Великобритания. Но аренда адреса для фирмы и для директора - это минимум 10 фунтов в месяц, уже с НДС. Если такой вариант подходит то тогда можешь и зарегать фирму и сразу открыть счёт в Tide. Самый дешевый счёт не имеет платы за обслуживание https://www.tide.co/business-current-account/.

Я пока не имею опыта открытия там счёта, потому какие могут быть подводные камни не подсажу. Эпизодически надо будет нанимать бухгалтера для того чтобы проверил что с налогами всё ОК и помог с отправкой отчётов в компани хауз (офис регистрации и учёта команий) и HMRC (британская налоговая и таможня). Конечно можно всё это делать и самому, но надо разобраться в их налогах.

По нашему новому закону про КИК о британской фирме надо будет отчитываться, при оборотах до 2 млн. евро даже без уплаты налогов в пользу жлобов Украины. Но поскольку врядли в ближайшее время Великобритания будет желать сливать данные украинской налоговой - можно забить на эту проблему.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:19

vitaliy_berdinskikh


От 2млн или до 2млн ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  proftpd66 написав:Тогда открыть в Польше или в оффшоре?

В Польше налоги не такие уж маленькие, преимущество скорей в том что там всё более-менее прозрачно и налоговая не пытается тебя поиметь на каждом шагу. Плюс сейчас попасть в Польшу для открытия бизнеса будет проблематично.

Где реально быстро, удаленно, зарегистрировать бизнес (ООО) и вести его даже единолично - Великобритания. Но аренда адреса для фирмы и для директора - это минимум 10 фунтов в месяц, уже с НДС. Если такой вариант подходит то тогда можешь и зарегать фирму и сразу открыть счёт в Tide. Самый дешевый счёт не имеет платы за обслуживание https://www.tide.co/business-current-account/.

Я пока не имею опыта открытия там счёта, потому какие могут быть подводные камни не подсажу. Эпизодически надо будет нанимать бухгалтера для того чтобы проверил что с налогами всё ОК и помог с отправкой отчётов в компани хауз (офис регистрации и учёта команий) и HMRC (британская налоговая и таможня). Конечно можно всё это делать и самому, но надо разобраться в их налогах.

По нашему новому закону про КИК о британской фирме надо будет отчитываться, при оборотах до 2 млн. евро даже без уплаты налогов в пользу жлобов Украины. Но поскольку врядли в ближайшее время Великобритания будет желать сливать данные украинской налоговой - можно забить на эту проблему.



Спасибо.
Самый старый банк Великобритании открывает в юриздикции Сейшельской Республики, если открыть там депозит на 5к у.е. С персонального сберегательного счета , там можно такие свифты отправлять ? Без открытия компании ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:25

  proftpd66 написав:vitaliy_berdinskikh


От 2млн или до 2млн ?


Я сильно не углублялся в тему, так как фирмы (пока) нет. Поверил на слово журналистам, а они пишут такое:
https://ain.ua/2020/05/26/startaperov-o ... i-nalogom/
Налогом облагается часть скорректированной прибыли КИК за отчетный период, пропорциональная доле, которой владеет контролер. Ее надо считать самостоятельно, на основании финотчета КИК. Важно помнить, что если весь совокупный доход всех КИК контролера в финотччетности не превышает 2 млн евро, налоги не платятся.

Тоесть платить налог только если доход фирмы (если у фирмы один собтсвенник) или доля дохода (если у фирмы несколько владельцав) больше 2 миллионов евро.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:37

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  proftpd66 написав:Самый старый банк Великобритании открывает в юриздикции Сейшельской Республики, если открыть там депозит на 5к у.е.

Про бизнес-счета

Tide на который я кинул ссылку - откроет бизнес-счёт без таких условий. Они ещё и цену регистрации фирмы (12 фунтов) компенсируют.

Если регистрировать британскую фирму отдельно то кроме Тайда счёт открыть можно в TransferWise. Есть кроме этого около пяти-семи финтехов и банков которые позволяют открывать бизнес-счёт удаленно (Monese, ANNA и т.д.) но .... они не откроют счёт если среди владельцев фирмы есть нерезидент.


Про личные счета

Что касается личных счетов то наверняка отправлять с них SWIFT можно. Но в Великобритании тоже есть финмон и при больших оборотах и частых операциях он наверняка задаст вопросы.


Личные счёт нерезиденту не открывают практически все 100% процентов британских банков и финтехов которые я знаю. Даже имея адрес и право проживать в ВБ открыть счёт бывает та ещё проблема. Исключение пока только одно - TransferWise. Ну и можно попробовать схитрить как мы тут пытались сделать с Monese, но как я уже писал - Monese в итоге мне счёт закрыл, потому я хоть и открыл другой, но настойчиво не рекомендую идти этим путем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:26

vitaliy_berdinskikh

Спасибо . Банк из Великобритании, работает по законам Сейшел , а закон Великобритании роли не играет , так как юриздикция НЕ Великобритании.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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