Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Нед 13 гру, 2020 17:16

proftpd66 написав: Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Тогда открыть в Польше или в оффшоре?

В Польше налоги не такие уж маленькие, преимущество скорей в том что там всё более-менее прозрачно и налоговая не пытается тебя поиметь на каждом шагу. Плюс сейчас попасть в Польшу для открытия бизнеса будет проблематично.Где реально быстро, удаленно, зарегистрировать бизнес (ООО) и вести его даже единолично - Великобритания. Но аренда адреса для фирмы и для директора - это минимум 10 фунтов в месяц, уже с НДС. Если такой вариант подходит то тогда можешь и зарегать фирму и сразу открыть счёт в. Самый дешевый счёт не имеет платы за обслуживаниеЯ пока не имею опыта открытия там счёта, потому какие могут быть подводные камни не подсажу. Эпизодически надо будет нанимать бухгалтера для того чтобы проверил что с налогами всё ОК и помог с отправкой отчётов в компани хауз (офис регистрации и учёта команий) и HMRC (британская налоговая и таможня). Конечно можно всё это делать и самому, но надо разобраться в их налогах.По нашему новому закону про КИК о британской фирме надо будет отчитываться, при оборотах до 2 млн. евро даже без уплаты налогов в пользу жлобов Украины. Но поскольку врядли в ближайшее время Великобритания будет желать сливать данные украинской налоговой - можно забить на эту проблему.